نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة تعمم إرشادات “حج صحي آمن” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

عممت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج بصحة وسلام.

ودعت الوزارة، الحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام إلى مراجعة الطبيب قبل السفر بشهر كامل للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، وإذا ما كان هنالك أي مخاطر صحية واردة الحدوث أثناء الحج؛ كما شددت على ضرورة أخذ كمية كافية من الأدوية بعد استشارة الطبيب خاصة في حالة الأشخاص الذين يعانون من إحدى الأمراض المزمنة حيث يفضل أخذ كميات إضافية من الأدوية تكفي لمدة 3 أيام بعد مدة السفر المعلومة.

وأكدت الوزارة، على أهمية أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر بـ 15 يوماً لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية من الأمراض، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قبل المراكز الصحية المعتمدة.

وتضم اللقاحات، لقاح الحمى الشوكية وهو إلزامي، كما يوصي بأخذ الجرعات المطلوبة من لقاح الإنفلونزا والمكورات الرئوية.

ودعت الوزارة، الحجاج إلى التأكد من أخذ حقيبة طبية (الإسعافات الأولية) تحتوي على معقمات اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافض الحرارة، ومسكن الألم، وكريم مرطب للبشرة، ومراهم للحروق والحساسية.

وحول الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية أثناء الحج، حددت الوزارة مجموعة من الممارسات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب الأمراض التنفسية والتسمم الغذائي وأمراض الجهاز المعوي والإجهاد الحراري، ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب ضربات الشمس، واستخدام المظلة الواقية من الحر وأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل لتعويض النقص الناتج عن التعرق، والحرص على استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وعدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة، أو الأطعمة غير المطبوخة التي يتم تحضيرها في ظروف غير صحية، وتجنب الاحتكاك بالأشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن العديد من الحجاج يتعرضون للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة عالية.

وأشارت الوزارة إلى أن أعراض الإنهاك الحراري تتمثل في الصداع والدوخة والدوار، وجفاف واحمرار البشرة، وضعف العضلات، والغثيان والقيء، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة في البلع والتنفس، وقد تصل إلى فقدان الوعي.

وللوقاية من الإنهاك الحراري أو ضربات الشمس؛ أوصت الوزارة الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلات ذات الألوان الفاتحة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض السوائل المفقودة، والجلوس في الأماكن الظليلة والمبرّدة، وأخذ قسط كاف من النوم والراحة، وعدم الاستعجال في أداء شعائر الحج لتجنب الإصابة بالإرهاق.

وتطرقت الوزارة إلى الارشادات والإجراءات الصحية والوقائية بعد الحج حيث نصحت الحجاج العائدين من أداء المناسك إلى أخذ قسط من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل، وأوصتهم بمراجعة الطبيب وتجنب مخالطة الآخرين في حال ظهور أي علامات او أعراض مرضية عليهم مثل الحمى والسعال لدرجة تمنعهم من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد عودتهم.