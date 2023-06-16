اتفاقية بين الإمارات و”المنظمة العالمية لصحة الحيوان” بشأن إنشاء مكتب للمنظمة في الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت دولة الإمارات يوم 12 يونيو 2023 مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان اتفاقية بشأن إنشاء مكتب للمنظمة في دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وبحسب “وام”، وقع الاتفاقية سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع مونيك ايلوا المدير العام لمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء المكتب التمثيلي للمنظمة في أبوظبي، وسيتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية لممارسة مهامه في دولة الامارات.

وتمثل هذا الاتفاقية أهمية لدولة الامارات في إطار جهودها بتوفير الأمن الغذائي والمحافظة على صحة الحيوان من الأوبئة وتسهيل دخولها إلى الدولة. حيث ستتضافر جهود المكتب مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى في الدولة ذات الصلة ومن بينها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لمكافحة الأمراض الوبائية ومنع انتشارها وتعزيز الخدمات البيطرية وسلامة الأغذية.