نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان في بلغراد تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا..علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين..وذلك خلال لقاء سموه والرئيس الصربي اليوم في بلغراد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية صربيا.

وتطرقت المباحثات بين فخامة ألكسندر فوتشيتش وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى صربيا في وقت سابق اليوم في زيارة عمل حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار فخامة الصربي الرئيس الكسندر فوتشيتش.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد يضم..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة مبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا.