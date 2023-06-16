“الهلال الأحمر ” يوزع “كسوة العيد” على 44 ألف مستفيد في المحافظات السورية

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، سعادة كانديث ماشيغو دلاميني، نائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق لها، المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا المنعقدة في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وبحسب “وام”، بحث الجانبان، أثناء الجلسة ، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الجلسة المشتركة على الروابط الراسخة بين البلدين الصديقين الممتدة منذ تأسيسها في مايو عام 1994 والتزامهما بتعزيزها.

وقد شهد التبادل التجاري والشراكات المنعقدة بين البلدين نمواً ملحوظاً منذ تأسيس اللجنة المشتركة بين الإمارات وجنوب أفريقيا في أغسطس عام 2015، في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها القطاعين الاقتصادي والاستثماري.