نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. وبحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 يونيو 2023 11:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية في سانت بطرسبرغ في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال سموه عبر تويتر: ‏”التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم”.