نشكركم على متابعتكم خبر المزروعي يؤكد أهمية دور “أوبك” في استقرار سوق النفط العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 يونيو 2023 11:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “سهيل بن محمد المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن احتضان العراق احتفالية الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في بغداد. يعد تأكيدا على تعزيز وترسيخ روح العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سواق النفط العالمي.

وشدد معاليه، خلال ترؤسه وفد الإمارات المشارك في احتفالية تأسيس منظمة “أوبك” الـ60، أمس، في العاصمة العراقية بغداد. على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” لخدمة مصلحه المنتجين والمستهلكين، وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة.

وأضاف معاليه أن العمل الجماعي المشترك دائما مصدر لنتائج ايجابية أكبر ومحور قوة للتعاون والوحدة. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لمنظمة “أوبك” يقوم على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.