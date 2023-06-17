نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 يونيو 2023 11:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح مغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42، والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02، والمد الثاني عند الساعة 20:29، والجزر الأول عند الساعة 15:33، والجزر الثاني عند الساعة 03:35.