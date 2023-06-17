نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يوجّه بتقديم 7.3 ملايين درهم لدعم بلدية الخليل الفلسطينية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 يونيو 2023 11:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وجَّه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 7.3 ملايين درهم دعماً لبلدية مدينة الخليل الفلسطينية، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تنفِّذ دائرةُ البلديات والنقل – أبوظبي المبادرةَ بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي – الفلسطيني.

وعقدت دائرة البلديات والنقل، اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، حضره رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي محمد علي الشرفا، والوفد الفلسطيني الذي ضمَّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ورئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني عمار الكرد، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز آفاق التعاون المشترَك في مجال العمل البلدي.

ورحَّب محمد علي الشرفا بالوفد الفلسطيني، مؤكِّداً اهتمام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في تنمية مدينة الخليل، مشيراً إلى أن دعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقف الدولة الثابتة في مساندة الأشقاء، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم