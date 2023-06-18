نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أوغندا ولشعبها الصديق. ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.