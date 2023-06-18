نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

والرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30، والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 07:45، والجزر الثاني عند الساعة 18:32.

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40، والمد الثاني عند الساعة 21:05، و الجزر الأول عند الساعة 16:17، والجزر الثاني عند الساعة 04:10.