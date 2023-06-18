نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تنجز سبعة جسور للمشاة بطول 888 متراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات سبعة جسور جديدة للمشاة في مناطق مختلفة في دبي، بحسب ما ذكره معالي “مطر الطاير” المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ومتابعة سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

وتضمنت قائمة جسور المشاة الجديدة، افتتاح جسر يربط شارع الخليج بين تقاطع شارع عمر بن الخطاب وتقاطع أبو بكر الصديق بالقرب من مستشفى دبي. وتنفذ 6 جسور أخرى في مناطق مختلفة بالإمارة، بطول إجمالي 888 متراً.

وروعي في تنفيذها الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.