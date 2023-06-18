نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة هناء بنت عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ‏,برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، برقية تعزية مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين.