نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 10:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.