نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للتعليم تحدد موعد نهاية العام الدراسي 2022-2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 يونيو 2023 10:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2022- 2024 لجميع المراحل وحددتها على النحو التالي

22 يونيو للصفوف من الأول إلى الرابع

23 يونيو للصفوف من الخامس إلى الثامن

24 يونيو للصفوف من التاسع إلى الحادي عشر

26 يونيو الصف الثاني عشر بجميع المسارات

وللإطلاع على النتائج يرجى الدخول إلى بوابة الطالب في نفس يوم الإعلان عبر الرابط student.ese.gov.ae