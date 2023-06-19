محمد بن راشد يفتتح المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن افتتاح المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد.

وقال سموه عبر تويتر: على مساحة 10 كم مربع، وباستثمارات 2 مليار درهم إماراتي، وبعد حوالي 7 ملايين ساعة عمل افتتحنا بحمدالله المرحلة الخامسة من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد. هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة لـ270 ألف منزل وتسهم في خفض انبعاث أكثر من مليون طن من الكربون سنوياً في أجوائنا.

وأضاف سموه: لدينا هدف أن تكون ربع طاقة دبي خلال سبع سنوات من الطاقة النظيفة والمتجددة.. و100% من طاقة دبي متجددة بحلول 2050 مع صفر انبعاثات كربونية. وأكد سموه أن: إجمالي الاستثمارات في مجمع محمد بن راشد للطاقة للطاقة الشمسية 50 مليار درهم.. ولن نتردد في الاستثمار في أي مشروع يحافظ على بيئتنا.