نشكركم على متابعتكم خبر الدفاع المدني يسيطر على حريق قارب خشبي في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أفاد الدفاع المدني في دبي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 03:27 صباحاً اليوم الاثنين، بوقوع حادث حريق في قارب خشبي.

وأضاف مصدر في الدفاع المدني، أنه “على الفور تم تحريك مركز إطفاء الإنقاذ البحري – نقطة المرفأ (كمستجيب أول وجهة اختصاص). وعند الوصول في الساعة 03:33 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق. تبين أن الحادث عبارة عن حريق في قارب خشبي وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد”.

وتابع: “باشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق. وعند الساعة 04:15 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات وجاري عمل اللازم”.

وأشار المصدر، وفق صحيفة “البيان”، إلى أنه “عند الساعة 08:44 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث بأن الحادث تحت التبريد. وتم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة”.