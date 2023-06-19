صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس مجلس النواب في زيمبابوي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، اليوم معالي جاكوب موديندا رئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

حضر اللقاء سعادة كل من : عبيد خلفان السلامي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وميرة سلطان السويدي، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وراشد الخارجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تمثل إحدى المقومات الإساسية للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مع أهمية بحث سبل النهوض بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع.

وقال معاليه: “إن المجلس الوطني الاتحادي عضو مراقب في البرلمان الأفريقي منذ العام 2019، ولديه مجموعة من مذكرات التفاهم والصداقة مع البلدان والمجموعات البرلمانية الأفريقية، ويشارك بفعالية في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مما يتيح لنا فرصة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسينا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة حاليا بين بلدينا والآخذة في التطور”.

وأكد معالي صقر غباش أن هذه الزيارة فرصة وخطوة مهمة لمناقشة سبل توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تبادل وتنسيق وجهات النظر والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالمساعي المشتركة لاحتواء النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقدم معاليه دعوة لرئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الذي سيقام على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المَناخ “ cop28 ” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، بما يعزز أوجه التعاون والتكامل والتنمية.

وشدد معاليه على دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي والاتحاد البرلماني الدولي، يحرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط المبادرات ومخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ“cop28”، مع إبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون والدبلوماسية البرلمانية في القضايا العالمية.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب بجمهورية زيمبابوي وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.

كما أكدا على أهمية أن يدفع التعاون البرلماني بين المجلسين إلى تهيئة البيئة الاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أوسع لاسيما في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والمشاريع الاستثمارية الحيوية وبناء القدرات، التي تخدم أوجه التقدم والتنمية واستدامتها.

من جانبه أعرب معالي جاكوب موديندا رئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في مختلف القضايا الدولية وجهودها التي تسهم إيجابا في تحقيق الاستقرار الدولي.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة البرلمانية، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، بما يخدم الأطر البرلمانية، التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

كما أثنى معاليه على ما تشهده دولة الإمارات من تطور في جميع القطاعات وما تحظى به من سمعة عالمية واحترام لدى المجتمع الدولي لما تتبناه من سياسات قائمة على قيم الوسطية، والتسامح، والاعتدال، والانفتاح.