نشكركم على متابعتكم خبر هيئة أبوظبي للإسكان تباشر تقديم خدماتها للمتعاملين عبر “إسكان أبوظبي” في أدنيك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان تقديم خدماتها عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان “إسكان أبوظبي” الكائن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والذي يجمع خدمات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة.

وبحسب “وام”، ساهم ذلك في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكنهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر، على أن يستقبل المركز المواطنين ضمن مواعيد مسبقة، يتم من خلالها إعطاء الأولوية للمستحقين للمنافع السكنية في المرحلة الأولى.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد دشن مركز “إسكان أبوظبي”، واطلع سموه على آلية عمل المركز التي تقوم على التكاملية والشمولية في تقديم الخدمات الإسكانية في مختلف مراحل رحلة المتعامل الإسكانية بين كافة الجهات المعنية.

وسيقدم المركز بصفته الواجهة الرسمية لخدمة متعاملي هيئة أبوظبي للإسكان كافة خدمات المنافع السكنية للمواطنين والتي تشمل المنح السكنية، والقروض السكنية والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال، حيث تم بالتزامن مع تدشين المركز إطلاق تطبيق “إسكان أبوظبي” المنصة الرقمية التي ستتيح في مرحلتها الأولى للمتعاملين ممن لديهم طلبات مستحقة معتمدة مسبقاً استكمال رحلتهم الإسكانية للخدمات التالية: –

• منحة الأرض السكنية: حيث تتيح للمستفيدين إمكانية استعراض الأراضي السكنية المتاحة افتراضياً واختيار قطعة الأرض المناسبة لهم واستكمال إجراءات اعتماد الطلب والحصول على سند الملكية من خلال التطبيق.

• استبدال أرض سكنية بأخرى من المخزون الحكومي، حيث توفر هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية الاطلاع على الأراضي المتاحة ومقارنتها بالأراضي المراد استبدالها واستكمال عملية الاستبدال وصولاً إلى تحميل سند الملكية من خلال التطبيق.

• منحة مسكن جاهز / قرض شراء المسكن الجاهز، وتتيح للمستفيدين استعراض المساكن المتوفرة، سواء كانت في المشاريع الجاهزة أو في المشاريع التي ما زالت تحت التطوير والتخطيط، كما تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل المرافق المجتمعية والخدمات المتوفرة في المناطق المحيطة بها، لاختيار المسكن الذي يلائم احتياجاتهم بكل سلاسة ويسر.

• القروض السكنية، والتي تمكن المستفيدين من بدء عملية تفعيل القرض السكني ومتابعة التقدم في حالة القرض وكافة المستجدات من الصرف وعملية السداد، وإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة بشكل ميسر.

كما سيتم في المراحل اللاحقة إتاحة كافة خدمات هيئة أبوظبي للإسكان لجميع شرائح المتعاملين واستقبال الطلبات الجديدة من خلال تطبيق “إسكان أبوظبي”.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان : ” إن إنشاء مركز “إسكان أبوظبي” جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي ، بتسهيل حصول المواطنين على المنافع السكنية بشكل ميسر وبلا جهد، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم ويحقق لهم مستوى متميِّزا من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري “.

وأكد أن مبادرات القيادة الرشيدة متواصلة في تطوير وتعزيز مخرجات قطاع الإسكان في الإمارة، وتمثل آخرها في قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتماد ميزانية لمشاريع الإسكان الحكومية بتكلفة إجمالية بلغت 85.4 مليار درهم لتوفير 76 ألف مسكناً وأرض سكنية لمواطني الإمارة حتى عام 2027، إلى جانب اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتحديث سياسات برامج المنافع السكنية في الإمارة، مما سيسهم في تعزيز تلبية احتياجات المواطنين للمساكن، وتخفيض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية”.

من جانبه قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان إن مركز “إسكان أبوظبي”، يشكل نموذجا في تكامل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل عام، مؤكداً أن الهيئة حريصة دائما على تطوير أساليب عملها، على نحو يلبي احتياجات المواطنين ويسهل إجراءات حصولهم على المنافع والخدمات السكنية تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة.

وثمن سعادته الدور الكبير الذي قامت به الجهات الحكومية ذات العلاقة في تحويل فكرة “إسكان أبوظبي” إلى منظومة متكاملة تعزز رحلة المواطن في الحصول على المنفعة السكنية بطريقة فعالة وسلسة.

وقدم الشكر إلى مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، مكتب أبوظبي التنفيذي، دائرة تنمية المجتمع، هيئة ابوظبي الرقمية، دائرة البلديات والنقل، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

وأضاف أن هذا المركز يبسط إجراءات الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية، بما في ذلك تمكين المستفيدين من استعراض الأراضي والمساكن المتوفرة باستخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد، وبما يحاكي واقع المجتمعات والأحياء السكنية بكل ما فيها من وسائل ترفيهية وخدمات اجتماعية متكاملة، ومشاهدة المشاريع الجاهزة والمشاريع التي ما زالت قيد التطوير والتخطيط واختيار ما يناسبه منها، لتمكين المواطن من البدء بالتخطيط لحياته واستقراره الأسري.

– خدمات ومزايا جديدة.

وأكد سعادة حمد حارب المهيري، أن المركز سيقدم العديد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تستهدف دعم ذوي الدخل المحدود، وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد بالأسرة عن 3725 درهما، من خلال ما يلي ..

▪ تقديم منحة مسكن جاهز بدون مقابل .

▪ رفع قيمة قروض البناء، وقروض الهدم وإعادة البناء الآجلة السداد لتصبح 1.75 مليون درهم، لمساعدتهم على اختيار المنفعة السكنية المناسبة.

▪ إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة في توفير متطلبات العيش الكريم لهم.

▪ ولضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، فقد نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القر ض السكني.

وأشار سعادته إلى أن قيمة القروض السكنية الخاصة بشراء مسكن جاهز، وقرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء أصبحت 1.75 مليون للقروض التي كانت تقل عن هذه القيمة.

ولمعالجة التحديات الراهنة، قامت الهيئة بتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية سواء كانت أراضي أو مساكن، مع الحكومة أو بين المواطنين أنفسهم بتحديد النطاق الجغرافي، وأسباب الاستبدال وموافقة الأسرة ومساحة الوحدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري.

– رحلة المتعاملين في مركز “إسكان أبوظبي.

تبدأ رحلة المتعامل في مركز “إسكان أبوظبي”، عند استلامه رسالة نصية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه، حيث يستطيع المتعامل إتمام الإجراءات عبر التطبيق الإلكتروني، أو حجز موعد للحضور الشخصي للمركز حيث سيتم تحديد مسار رحلة المتعامل، بعد وصوله إلى مكتب الاستقبال في المركز عن طريق موظفي خدمة المتعاملين وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.

وتقدم مكاتب الشركاء الاستراتيجيين المتوفرة في المركز الموحد لخدمات الإسكان، التسهيلات للمتعامل بعد حصوله على المنفعة السكنية، وذلك لاستكمال الإجراءات الأخرى.

ويتوفر في المركز الموحد لخدمات الإسكان “إٍسكان أبوظبي “العديد من المكاتب الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين ومن ضمنهم:

– دائرة البلديات والنقل.

ويضم المركز مكتبا خاصا بدائرة البلديات والنقل، حيث يتم من خلاله توفير الخدمات البلدية الخاصة بإدارة الأملاك والعقارات.

– بنك أبوظبي الأول .

يضم المركز مكتبا خاصا لبنك أبوظبي الأول يتم من خلاله توفير خدمات تفعيل موافقات القروض السكنية بدءا بفتح حساب القرض السكني واتمام الإجراءات الأخرى للانتفاع من القرض.

– برنامج” تياسير”.

يضم مركز “إسكان ابوظبي” مكتبا خاصا ببرنامج” تياسير”، الذي يتولى مهمة مساعدة الحاصلين على قروض الإسكان في جميع مراحل تصميم وتشييد وبناء مسكن الأحلام. حيث يقدم خدماتٍ إرشادية شاملة ومتكاملة، مجانية بالكامل، تساهم بمجملها في تبسيط الإجراءات ومراقبة الجودة عبر مختلف مراحل البناء، ابتداءً من مراحل اختيار الاستشاري والتصميم مرورا باختيار المقاول والإنشاء ووصولاً إلى التسليم النهائي للمساكن.

ويمكن للمواطنين اختيار تصاميم منازلهم من ضمن مجموعة من التصاميم المختلفة العصرية والتراثية المتوفرة أو الحصول على تصميمٍ جديد عن طريق مجموعة من استشاري التصاميم المؤهلين المعتمدين.

– أكاديمية ابوظبي الحكومية.

يضم المركز مكتباً خاصاً بأكاديمية أبوظبي الحكومية التي تتولى مهمة تنفيذ برنامج التوعية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي في إدارة القروض للتخطيط المسبق للمسكن بحسب احتياجات الأسرة الفعلية، وتعزيز الوعي بالعناصر الأساسية لحساب تكلفة البناء والالتزامات والنفقات الناشئة عن الإسكان وتأثيرها على جوانب الإنفاق الأخرى علما بأن اجتياز برنامج التوعية المالية يعد شرطا إلزاميا لتفعيل موافقة القرض السكني. حيث ينفذ البرنامج من خلال تطبيق “إسكان أبوظبي” ، ويمكن حضور ورش البرنامج في المركز أو افتراضيا عبر التطبيق.

كما يستطيع المستفيدون من تفعيل خدمات الماء والكهرباء عبر شركة أبوظبي للتوزيع، من خلال المنصة الرقمية للمركز.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز “إسكان أبوظبي” 2,922 مترا مربعا ويصل عدد موظفيه إلى 56 موظفا وبما يسمح باستيعاب الأعداد المتزايدة للمتعاملين ويضمن له أن يكون محطة واحدة شاملة يتم من خلاله تقديم جميع خدمات الإسكان في أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لهيئة أبوظبي للإسكان.