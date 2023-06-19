نشكركم على متابعتكم خبر دي بي ورلد تفوز بجائزة مرموقة للاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، المزوّد الرئد لحلول سلاسل التوريد العالمية المتكاملة، على جائزة “شركة الاستدامة للعام” المرموقة وذلك في حدث يعتبر الأهم في صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة “البيان”، حصل قطاع أعمال الخدمات اللوجستية أيضاً على جائزة “شركة العام في مجال الموانئ” للمرة الثانية خلال 3 سنوات، وذلك ضمن اجتماع قطاع أنماط النقل المتعددة السنوي “ملتي مودال 2023” حيث يجتمع أصحاب البضائع وشركات الشحن لمناقشة أفضل الطرق التي من شأنها أن تعزز سلاسل التوريد وتستكشف أفكاراً مبتكرة لحل اشكالات النقل.

وقال إرنست شولز، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” المملكة المتحدة: “نطمح لأن نصبح في مقدمة الأعمال اللوجستية الأكثر استدامة في المملكة المتحدة، ولقد سعدت بتقدير لجنة التحكيم رسمياً للتقدم الذي حققناه. سنعمل على تخفيف بصمة التغير المناخي عبر التحوّل إلى مؤسسة لوجستية خالية من الكربون بحلول العام 2050، وسنعمل بكل طاقاتنا على مساعدة المتعاملين في سعيهم لازالة الكربون”.

وأضاف: “يسعدني في هذا السياق أن أتقدم بالشكر إلى الفرق المسؤولة عن مبادرات تخفيض صافي انبعاثات الكربون من الأسطول والمرافق بنسبة 55% في ساوثهامبتون بعد انتقالنا إلى الزيوت المهدرجة (HVO) واستثمارنا بمبلغ 12 مليون جنيه استرليني في لندن جيتواي في أول أسطول يعمل كهربائياً بالكامل من الناقلات الأرضية التي دخلت مرحلة التشغيل التجاري في الميناء وقبل أي مكان آخر من العالم. كما سيتبع ذلك مبادرات أخرى مثل “برنامج الانتقال النمطي” الذي يجذب المزيد من المتعاملين نحو السكك الحديدية عبر حوافز مالية”.

وأضاف ريتشارد بالانتاين، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطانية، والذي كان من لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز “ملتي مودال 2023”: كانت المعايير على أرقى المستويات ما يجعل إنجازات الشركة أكثر تميزاً. وعلى وجه الخصوص، كانت أعمال “دي بي ورلد” البيئية الأكثر تطوراً ونالت تقدير جائزة الاستدامة لهذا العام. نشهد توجه المجموعة في أمثلة مثيرة في هذا المجال مثل كهربة معدات الموانئ والاستفادة من التقنيات قليلة الكربون، بالإضافة إلى برنامج التحوّل إلى نمط سكك الشحن واستراتيجية وقود الزيت المهدرج (HVO) في ساوثهامبتون”.

الجدير بالذكر أن جوائز “ملتي مودال” السنوية تُمنح للمتميزين في خدمات الشحن الجوي والبري والسكك الحديدية والشحن البحري وخدمات شحن البضائع، ويتم التصويت عليها من قبل آلاف قراء “نشرة الشحن متعدد الأنماط” والعارضين والزوار في مركز المعارض الوطني بمدينة بيرمنغهام. وتصنف هذه الجائزة باعتبارها واحدة من أرقى جوائز الصناعة حيث يتم ترشيح الشركات والتصويت عليها من قبل القطاع من أجل خدمته على أفضل وجه عبر نظام مستقل للترشيح والتصويت.