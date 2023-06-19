نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة عن لقائه رئيس جمهورية مالطا: ناقشنا تطوير العلاقات التنموية بين دولة ‎الإمارات وجمهورية ‎مالطا لمصلحة ازدهار شعبيهما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وفي هذه المناسبة قال سموه: “‏‎التقيت الرئيس جورج فيلا في أبوظبي.. ناقشنا تطوير العلاقات التنموية بين دولة ‎الإمارات وجمهورية ‎مالطا لمصلحة ازدهار شعبيهما، إضافة إلى التنسيق المشترك لدعم السلام العالمي وتعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة”.