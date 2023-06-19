نشكركم على متابعتكم خبر تعطيل القطاع الخاص 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 ذي الحجة الموافق27 يونيو 2023، وحتى 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو الجاري. عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص، وفق “وام”.

وبهذه المناسبة، هنأت الوزارة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية.