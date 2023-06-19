نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يتبادلان التهنئة هاتفياً بمناسبة استئناف العمل الدبلوماسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة ، هاتفيا التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الإثنين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، بهذه الخطوة المهمة ، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر ، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وقد بحث سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، خلال الاتصال الهاتفي ، العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك ، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.