نشكركم على متابعتكم خبر احتفاءً بفوز مانشستر سيتي وبطائرات”درون”.. صورة رئيس الدولة تُزين سماء أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:50 صباحاً - متابعة: نازك عيسى زينت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، سماء أبو ظبي، خلال عرض جوي استثنائي باستخدام 2400 طائرة مسيّرة “درون” على كورنيش أبوظبي احتفالاً بفوز”نادي مانشستر سيتي” . ونظم العرض الجوي شركة “AIRGLOW” الإماراتية المتخصصة في العروض الجوية باستخدام 2400 طائرة مسيّرة “درون” على كورنيش أبوظبي. وتضمن العرض لوحات متنوعة كان أبرزها شعار نادي مانشستر سيتي والكؤوس الثلاث التي فاز بها. https://www.instagram.com/reel/Ctravb2ugAY/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==







