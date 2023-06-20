نشكركم على متابعتكم خبر “الزورا” تكشف النقاب عن فلل “بيتش هيلز “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

كشفت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان، وسوليدير العالمية، والمطور العقاري الرئيسي في مدينة الزورا،عن تفاصيل مشروعها الجديد “فلل بيتش هيلز” السكني الفاخر على شاطئ البحر.

وبحسب “وام”، يمتد المشروع الذي يقع عل شواطئ الخليج العربي بجوار منتجع ذا أوبيروي بيتش ريزورت الزورا، على أربعة صفوف من الفلل الفاخرةالمؤلفة من أربع غرف نوم وبمساحات واسعة، مع إطلالات ساحرة تطل على شاطئ الزورا الرملي الأبيض الذي يتميز بمياهه الزرقاء النقيةالصافية، ويوفر تجربة الاستمتاع باستخدام الشاطئ الخاص للمشروع، ويشكّل المشروع الملاذ المثالي للأشخاص الذين ينشدون السكينةوالهدوء.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري إن مشروع فلل بيتش هيلز سيضيف بُعداً جديداً إلى محفظة مدينة الزورا العقارية، لما يوفره من تجربة فريدة تلبي تطلّعات المعيشة العصرية الفاخرة. وأكد أن المشروع يعتبر دليلاً على التزام الزوراء المستمر بتعزيز مشاريع محفظتها العقارية وتنوّعها، وتنفيذ خطط ورؤية مدينة الزورا الطموحة بطرح أرقى المشاريع التي توفر أنماط الحياة المميزة والمعاصرة في إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.