نشكركم على متابعتكم خبر “الفجيرة الوطني” يطلق أكاديمية “إن بي إف” لتدريب الخريجين الإماراتيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق أكاديمية “إن بي إف” للتكنولوجيا للسنة الثالثة على التوالي، حيث تقدم برنامجاً تدريبياً معمقاً للخريجين الإماراتيين ممن يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التكنولوجيا، ويوفر فرص عمل متقدمة.

وبحسب “وام”، تركز دورة هذا العام على تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع توجهات القطاع الرقمي، وتأكيداً على التزام البنك بتنمية المواهب الإماراتية.

وتعمل الأكاديمية على تأهيل قادة المستقبل من الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة في الفضاء الرقمي.

وتندرج المبادرة في إطار مساعي بنك الفجيرة الوطني للارتقاء بمستوى المعرفة الرقمية لدى المواطنين الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم المهنية، مع المساهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني : ” تركز استراتيجية البنك منذ تأسيسه على الاستثمار في الأجيال القادمة، وتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات التي تساعدهم على النجاح في القطاع المصرفي والمجال الاقتصادي عموماً.”