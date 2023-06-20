نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس العراقي تتضمن دعوته لحضور ( COP28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. سلّم الرسالة لفخامته سعادة سالم عيسى القطام الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية العراق.







