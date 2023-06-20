نشكركم على متابعتكم خبر دبي الأفضل إقليمياً للمتنقلين الرقميين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت بيانات صادرة عن منصة “إنستغرام”، أن دبي تتصدر مدن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في قائمة أفضل وجهات المنطقة للنابغين في مجالات التقنية والرقمنة. الذين يستطيعون إتمام أعمالهم عن بعد، والذين يشار إليهم عادة باسم المتنقلين الرقميين.

وصنفت “إنستغرام” في تبادل الصور أفضل الوجهات للمتنقلين الرقميين لعام 2023 على أساس إقليمي فقط. أي أنها أجرت تصنيفاً لكل منطقة من مناطق العالم على حدة، لكنها لم تُجرِ تصنيفاً عالمياً موحداً.

واعتمدت “إنستغرام” في التصنيف على عدد المنشورات المذكور فيها اسم كل وجهة وقام المتنقلون الرقميون ببثها عبر المنصة خلال العام الجاري. مع مراعاة شروط فنية معينة لضمان قابلية المنشور للاحتساب ضمن إحصاء عدد المنشورات.

ونشر المتنقلون الرقميون 11746 منشوراً عن دبي عبر “إنستغرام” هذا العام، لتتبوأ بذلك صدارة أفضل الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للمتنقلين الرقميين.

وجاءت إسطنبول في المركز الثاني، وبفارق كبير، بعدد بلغ7883 منشوراً عنها عبر “إنستغرام” في 2023.