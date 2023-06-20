نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأفضل للعيش لدى الشباب العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حافظت الإمارات للعام الثاني عشر على التوالي، على كونها “البلد المفضل” للعيش بالنسبة للشباب العربي، والتي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. وذلك وفق نتائج استطلاع “أصداء بي سي دبليو” الخامس عشر لرأي الشباب العربي، الصادرة اليوم.

واحتلت الولايات المتحدة وكندا المرتبتين الثانية والثالثة للعام الثالث على التوالي، وظهرت ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات والسعودية وقطر. في قائمة الدول الخمس المثالية الأوائل، للمرة الأولى منذ تسعة أعوام.

ويقول الشباب والشابات العرب إنهم يفضلون حالياً العيش في قطر أكثر من المملكة المتحدة. بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة مع المملكة المتحدة في قائمة الدول التي يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي بها.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 24% من الشباب يعتبرون الإمارات الدولة المفضلة للعيش فيها، تليها الولايات المتحدة (19%)، وكندا (19%)، وقطر (14%)، والمملكة المتحدة (13%).

وبقيت دولة الإمارات البلد المفضل الذي يريد معظم الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به للعام الثاني عشر على التوالي. وأجمع على هذا الرأي 22% من الشبان والشابات العرب عموماً لتتقدم دولة الإمارات بذلك على الولايات المتحدة (19%)، وكندا (16%)، وقطر (15%)، بينما حلت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة معاً في المركز الخامس (11%).