نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: أرض الإمارات مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. أن يد الإمارات ممدودة لكل العرب.

وقال سموه معلقاً على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي، والذي تصدرت فيه الإمارات الوجهة المفضلة للعيش لدى الشباب العربي: “للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية. أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا .. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به”.

وأضاف: “نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي .. الإمارات دولة عربية .. يدها ممدودة للعرب كل العرب .. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي .. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة”.