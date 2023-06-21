نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: أهنئ رئيس الدولة وشعب الإمارات على الإنجاز.. والقادم أفضل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وشعب الإمارات على الإنجاز الذي حققته الدولة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، حيث حلت الإمارات ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً.

وقال سموه في تغريدة على “تويتر”: “صدر اليوم في سويسرا التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي وجاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية، متصدرة العالم في محور التجارة العالمية، وفي عدة مؤشرات مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها. كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً”.

وأضاف سموه: “أهنئ أخي رئيس الدولة.. وأهنئ آلاف فرق العمل التي تصل الليل بالنهار.. وأهنئ شعب الإمارات الذي استحق بجهده وإخلاصه وتفانيه والتفافه حول قيادته أفضل المراتب على مستوى العالم.. والقادم أفضل بإذن الله”.