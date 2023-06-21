نشكركم على متابعتكم خبر “العربية للطيران” تقدم 3 نصائح مهمة عند السفر خلال ذروة موسم الصيف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى تنصح “العربية للطيران” عملائها لمساعدتهم خلال ذروة موسم الصيف بمايلي: *استخدام خدمة تسجيل السفر عبر الإنترنت خلال 36 ساعة قبل موعد الرحلات. *زيارة مراكز المدينة لتسجيل السفر لتسليم الأمتعة واستلام بطاقة صعود الطائرة قبل 24 ساعة وحتى 8 ساعات من موعد الرحلات. *التوجه للمطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.







