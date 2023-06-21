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“العربية للطيران” تقدم  3 نصائح مهمة عند السفر خلال ذروة موسم الصيف

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

 

تنصح “العربية للطيران”  عملائها لمساعدتهم خلال ذروة موسم الصيف بمايلي:

*استخدام خدمة تسجيل السفر عبر الإنترنت خلال 36 ساعة قبل موعد الرحلات.

*زيارة مراكز المدينة لتسجيل السفر لتسليم الأمتعة واستلام بطاقة صعود الطائرة قبل 24 ساعة وحتى 8 ساعات من موعد الرحلات.

*التوجه للمطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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