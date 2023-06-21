نشكركم على متابعتكم خبر موارد الشارقة تعلن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من التاسع من ذي الحجة ولغاية الثاني عشر من ذي الحجة 1444ه، الموافق 27 يونيو 2023م ولغاية 30 يونيو 2023م.

و بهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية ، راجين من الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.