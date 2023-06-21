نشكركم على متابعتكم خبر «محمد بن راشد للفضاء» يطلق قمراً صناعياً جديداً 27 يونيو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 06:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد إطلاق القمر الاصطناعي (فاي – التجريبي) يوم 27 يونيو الجاري في تمام الساعة 3:34 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأتي الإطلاق ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية “فاي”، على أن تتم عملية الإطلاق من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز.

وأعرب سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء عن فخره بفريق العمل في المركز، القائمون على تطوير القمر، وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “فخور بفريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء الذي طوَّر هذا القمر الاصطناعي، “فاي” قمر إماراتي الصنع 100%، وتم تصنيع كل أجزائه الميكانيكية في الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص”.

وأشار إلى اقتراب موعد المهمة قائلاً: “بعد أيام قليلة نطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى المدار.. “فاي التجريبي”، القمر الاصطناعي فاي فرصة نقدمها للشركات والجهات لترسل ابتكاراتها إلى الفضاء.. وبإذن الله نرسل ضمن هذه المهمة ابتكارين ليتم اختبارهما”.

وأضاف: “هي أولى مهمات مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية التي أطلقناها، وسيتبعها مهمات أخرى.. هدفنا إشراك الجميع في مسيرة التقدم والاستكشاف”.