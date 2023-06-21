نشكركم على متابعتكم خبر أمام رئيس الدولة.. عدد من القضاة والسفراء يؤدون اليمين القانونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من القضاة الجدد في المحكمة الاتحادية العليا وهم: محمد علي علي، وداوود إبراهيم محمد علي أبوالشوارب، وإبراهيم عبيد علي آل علي، ومفتاح سليم سعد، وحسن محمد حسن.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت اليوم في قصرالبحر، عن تمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة لتأكيد سيادة القانون وإقامة العدل وتعزيز منظومة العدالة والمساواة في الدولة، مؤكداً أن هذه المبادئ راسخة في دولة الإمارات منذ نشأتها، وأحد أهم أركان تجربتها التنموية الشاملة.

وقال سموه إن القضاء ليس وظيفة أو مهنة بقدر ما هو رسالة سامية لها دور محوري في تقدم المجتمعات ونجاحها واستقرارها.

ومن جانبهم، عبر القضاء الجدد عن الاعتزاز بثقة القيادة، مؤكدين أن الإمارات دولة سيادة القانون، وأنهم سيعملون بكل إخلاص على تأكيد هذا المبدأ في عملهم.

كما أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.. عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين، التي جرت اليوم في قصر البحر، عن تمنياته لسفراء الدولة الجدد بالتوفيق في مهامهم الجديدة، وحثهم على بذل أقصى جهد لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع الدول المُعينين فيها على جميع المستويات وتوسيع قاعدة مصالحها معها، وإعطاء أولوية كبيرة لرعاية شؤون المواطنين الإماراتيين في هذه الدول، وتقديم صورة طيبة عن الإمارات وشعبها، إضافة إلى مد جسور التعارف مع شعوب هذه الدول وثقافاتها، مؤكداً سموه أن الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم، وعلى سفرائها وممثليها في الخارج مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.

وأدى اليمين القانونية سالم سعيد مصبح المهيوبي الشامسي سفيراً للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأنور عثمان باروت سليم البارودي سفيراً للدولة لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية، وسالم علي خميس عبيد الشامسي سفيراً للدولة لدى جمهورية أنغولا، ورحمة عبدالرحمن الشامسي سفيراً للدولة لدى جمهورية المالديف.

من جانبهم، عبر السفراء الجدد عن اعتزازهم بثقة القيادة فيهم لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد لمزيد من تعزيز علاقات الإمارات مع الدول المعينين فيها، وتجسيد مبادئ صاحب السمو رئيس الدولة الداعية إلى السلام والتعاون على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر مراسم أداء اليمين للقضاة والسفراء في مجلس قصر البحر كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من المسؤولين.