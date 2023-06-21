نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية الإيطالي: ندعم رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكّد معالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، دعم بلاده الكامل لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28″، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من القطاعات لضمان نجاح الحدث.

وبحسب “وام”، أكد اجاني أيضاً على عمق علاقات الصداقة بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية التعامل مع قضايا تغير المناخ بشكل عملي، موضحا أن عودته إلى أبوظبي بعد ثلاثة أشهر فقط من زيارته السابقة التي تمت ضمن الوفد المرافق لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تأتي للتأكيد على عمق الصداقة التي تجمع البلدين، والتعبير عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

وقال إن لقاءه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كان إيجابياً للغاية، حيث تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض الوضع في المنطقة.

وسلط وزير الخارجية الإيطالي الضوء على المؤتمر الدولي حول الاستقرار والهجرة الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه في روما خلال موسم الصيف؛ حيث وجّهت الدعوة لعدة دول من القارة الأفريقية، والدول العربية، والمؤسسات المتعددة الأطراف لحضور المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية.

وأشار إلى الفرص الواعدة بين مجتمعي الأعمال في كل من إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وبما يتماشى مع دور الإمارات كدولة مضيفة لمؤتمر “COP28”.

وفي معرض تعليقه على المشاريع الثقافية البارزة في دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، أعرب الوزير الإيطالي عن تطلع بلاده للتعاون المستقبلي بين الجانبين وذلك بالنظر إلى الخبرة الواسعة لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الثقافية البارزة.