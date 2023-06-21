نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ينشر تغريدة بمناسبة يوم الأب العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - نشر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمناسبة يوم الأب.

وقال سموه في تغريدته، التي لاقت تفاعلاً شعبياً واسعاً: “يوم الأب العالمي تعرفونه؟”.

وغرد المتفاعلون بالقول: “نعرفه أبانا الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ونحبه وسنظل نحبه ونحب كل رائحة عطرة تذكرنا به”.