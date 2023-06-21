نشكركم على متابعتكم خبر تدشين خط بحري دائم بين الإمارات وميناء إنتشيون بكوريا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة ميناء إنتشيون آي.بي.أيه الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء افتتاح خط بحري دوري للحاويات بين ميناء إنتشيون ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب “البيان”، أشارت الشركة إلى أن الخط البحري “إف.أيه.إم” الذي أطلقته شركة “سي ريد للشحن” السنغافورية يتضمن رحلة بحرية كل أسبوعين حيث تنطلق الرحلة من ميناء إنتشيون وتصل إلى دبي عبر بوسان و6 موانئ في الصين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن شركة سي ريد للشحن تدير 8 ناقلات حاويات بحمولة تتراوح بين 4000 و5000 طن. وسترسي ناقلة ” قناة السويس ” على محطة الحاويات في الميناء الجديد في إنتشون يوم 28 من الشهر الحالي.

وتوقعت شركة ميناء إنتشيون تداول أكثر من 50 ألف طن من الشحن عبر الطريق البحري الذي يربط مياه إنتشيون وجبل علي في دبي، المركز اللوجستي في الشرق الأوسط.