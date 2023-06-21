نشكركم على متابعتكم خبر “أمريكية الشارقة” وشركة “إم إي آي – كوم” توقعان اتفاقية تعاون وتدريب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة، اتفاقية تعاون مع شركة التكنولوجيا “إم إي آي – كوم”، لتعزيز منظومة التقنيات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني للاتصال في المستقبل، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والسادس وما بعدهما، وتطوير حلول رقمية ذكية وإنترنت الأشياء فضلًا عن مشاركة المعارف والخبرات الثرية مع طلبة الجامعة.

وبحسب “وام”، تشمل الاتفاقية مجالات تعاون متعددة، بما في ذلك تبادل المعارف الخاصة بتخصصات طلبة الجامعة، بغرض تحقيق استفادة قصوى منها، وبحيث توفر شركة “إم إي آي – كوم” التدريب الداخلي للطلبة، الذي يعدّ متطلبا إلزاميا من متطلبات تخرجهم، لتوسيع نطاق تعليمهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل، والإشراف المشترك على مشاريع التخرج المختارة والمشاريع البحثية، إلى جانب مشاركة الطرفين في مبادرات بحثية وتطويرية تتمحور حول أنظمة الراديو القياسية المتقدمة المفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل والحلول الرقمية وإنترنت الأشياء، والتقدم بطلب الحصول على منح بحثية وتطويرية والاستفادة من خبرة أساتذة الجامعة.

حضر حفل توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج “النخبة” الذي تنفذه كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، ويهدف إلى تخريج مهندسي المستقبل ودفع عملية التحول الرقمي، كل من الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة، والمهندس هاني صالح شلبي، رئيس قسم العمليات في شركة “إم إي آي – كوم”، وعدد من المسؤولين في المؤسستين.

وأعرب الدكتور العلول عن سعادته بهذا التعاون، وقال: ” يسعدنا أن نتعاون مع شركة “إم إي آي – كوم” ضمن رسالتنا بتوفير فرص تعليمية وتدريبية استثنائية لطلبة كلية الهندسة، وأن نقيم هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستعزز الرحلة الأكاديمية للطلبة، وستمكّنهم من التقدم في عالم تكنولوجي سريع التطور، فمن خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار والتعاون في البحوث المشتركة، يمكننا أن نمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لطلبتنا”.

من جانبه قال المهندس شلبي: “تشكل هذه الشراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة دعمًا استراتيجيًا لسد الفجوة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسنقوم بمشاركة أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا، وخبراتنا التكنولوجية مع طلبة وخريجي الجامعة، وسيؤدي هذا التعاون في البحوث والتطوير وبناء النماذج الأولية إلى دعم وتعزيز الابتكار في الإمارات والمنطقة”.

وتتعاون كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، من خلال برنامج “النخبة” مع مختلف المؤسسات الصناعية، وتعطي الأولوية للمشاركة المجتمعية والتعليم الذي يركز على الطلبة والبحث والابتكار، وبما يوفر للطلبة الخبرة العملية، وإمكانية الوصول إلى موارد الصناعة، والتواصل مع قادة الصناعات، ويؤكد التزام الكلية بإعداد طلبتها لحياة مهنية هندسية متميزة وريادية.