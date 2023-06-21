“زايد العليا ” تعزز منظومة خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها لأصحاب الهمم

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز آدم وحواء الطبي التخصصي بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية من خلال التعاون بينهما في تقديم خدمات التشخيص والتأهيل لأصحاب الهمم.

وبحسب “وام”، يقدم المركز بموجب المذكرة خدمات التقييم الشامل وإصدار تقارير تشخيصية، والعلاج النفسي والسلوكي للطلبة المنتسبين للمؤسسة، إضافة إلى تقديم جلسات علاجية داخل المركز أو بالانتقال إلى مراكز المؤسسة في منطقتي أبوظبي والظفرة، وتوعية وتدريب أولياء الأمور حول الموضوعات المتعلقة بأبنائهم من أصحاب الهمم وتقديم التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وعن مركز آدم وحواء الطبي التخصصي تيكي فيلاكوم راما كريشنان نايار رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك في مقر المؤسسة بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز آدم وحواء الطبي التخصصي المتميز في جميع التخصصات الطبية، والذي يقدم أفضل العلاجات مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، يأتي استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وإنطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لمنتسبي المؤسسة من فئات أصحاب الهمم.

وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تولي اهتماماً بالغاً بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مختلف فئات أصحاب الهمم، حيث تعمل بشكل مستمر من خلال خططها الداعمة ومبادراتها النوعية واستراتيجياتها الوطنية ، على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتيسير السبل المناسبة لينعموا بالراحة والرخاء على أرض وطنهم.

من ناحيته قال تيكي فيلاكوم راما كريشنان نايار إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة زايد العليا التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي ، سيسهم في تقديم المزيد من الخدمات لتلك الفئات والسعي إلى الحد من الإعاقة، وتمكين أصحاب الهمم من أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

وأشاد بما تقدمه ” زايد العليا ” خلال مسيرتها في مجالات الرعاية الإنسانيّة من خطوات ناجحة من أبرزها السعي نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لجميع فئات أصحاب الهمم إلى كافة مناطق الإمارة واستمرت مسيرتها لرعاية هذه الفئات ووسعت خدماتها التي تقدمها واستحدثت وحدات علاجية وشُعب جديدة في المراكز كافة في أبوظبي والعين والظفرة.