نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط مخدرات بقيمة مليار درهم العام الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 يونيو 2023 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد العقيد “محمد المنصوري”، مدير إدارة التوعية والمتابعة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضبط كميات مخدرات تقدر قيمتها بحوالي مليار درهم في عام 2022.

وقال “المنصوري” في ملتقى “شاركنا لمنعها” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المنعقد اليوم الأربعاء. بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والقيادة العامة لشرطة أبوظبي: “تم ضبط 4 ملايين قرص مخدر في فبراير 2023، ومليون قرص في مايو 2023”.

وأضاف: “يجب على الجميع التصدي لآفة المخدرات”، مشيراً إلى أهمية الأسرة في حماية الأبناء من تجربة المخدرات. من خلال احتوائهم كي لا يبحثوا عن الأمان في المكان الخطأ، وتحميلهم المسؤولية يشعرهم بحضورهم ومكانتهم في المنزل

كما شدد على ضرورة التعرف إلى محيطهم من الأصدقاء وأماكن قضاء وقتهم، ومعرفة مستجداتهم. ومراقبة المتغيرات الجديدة في حياتهم، والابتعاد عن القسوة التي تولد الرغبة في تعاطي المخدرات.