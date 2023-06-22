نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: زايد كرس حياته كأب لعائلة ووطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.

حيث دون سموه في حسابه عبر «تويتر»: أبونا زايد رحمه الله.. دائماً يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه..أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه..في “يوم الأب العالمي” أحيي الآباء في الإمارات والعالم وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع.