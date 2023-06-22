نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين صباح عبود جاسم مستشاراً لهيئة الشارقة للآثار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لهيئة الشارقة للآثار.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُعيّن سعادة الدكتور صباح عبود جاسم مستشاراً لهيئة الشارقة للآثار ، وذلك اعتباراً من تاريخه، وبنفس درجته المالية.