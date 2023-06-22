نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يعتمد «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، “مِنحَة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين” وذلك خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام اليوم، في إطار دعم المواهب الإماراتية الشابة وتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي وتوفير فرص العمل للمتميزين منهم في مؤسسات دبي الإعلامية بعد التخرج.

وقال سمو الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد اعتمدنا “مِنحَة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين” خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، لدعم المواهب الإماراتية الشابة وتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي وتوفير فرص العمل للمتميزين منهم في مؤسسات دبي الإعلامية بعد التخرج”.

كما اطلع سموه على دراسة ميدانية لأهم متطلبات العمل الإعلامي المستقبلية خلال الاجتماع، وقال سموه: “اطلعنا على دراسة ميدانية لأهم متطلبات العمل الإعلامي المستقبلية أمام المواهب الإعلامية الإماراتية، كما وجهنا أن يكون المجلس الجهة المشرفة على الحملات الإعلامية الوطنية والمجتمعية في دبي.”