نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تُسيّر رحلات إضافية إلى وجهات إقليمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

مع ذروة سفر حجاج بيت الله الحرام في رحلة العمر، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقوم طيران الإمارات بتسيير رحلات إضافية إلى وجهات إقليمية رئيسية، لتلبية الطلب الكبير على السفر.

وعقب رفع المملكة العربية السعودية جميع قيود السفر للحج للمرة الأولى، منذ ثلاث سنوات بفعل الجائحة، سيّرت طيران الإمارات رحلات إضافية للحجاج لبدء رحلتهم من وإلى مدينة مكة المكرمة، وأضافت عشر رحلات من وإلى جدة، وتعمل جميع الرحلات المخصصة للحجاج بطائرات البوينج 777 حتى 7 يوليو، بالإضافة إلى رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى جدة، وهي مفتوحة للمسافرين، الذين يحملون تأشيرة حج سارية المفعول، شرط أن يكون سن الراكب فوق 12 عاماً، وأن يكون قد تلقى لقاح «كوفيد 19»، كما تشغل الناقلة أيضاً رحلات يومية إلى المدينة المنورة.

وتتوقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن يصل عدد حجاج هذا العام إلى 2.6 مليون حاج، أي لمعدلات ما قبل الجائحة. وتهدف الرحلات الإضافية إلى المساعدة في نقل الحجاج بسلاسة. وشهدت طيران الإمارات بالفعل حجوزات قوية لسفر الحجاج من باكستان والهند وبنغلادش وإندونيسيا وتايلند والسنغال وساحل العاج وموريشيوس وجنوب إفريقيا.

وتعتزم طيران الإمارات تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب الكبير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتتوقع الناقلة أن يسافر نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال ستة أيام عطلة العيد. وسوف تساهم الرحلات الإضافية في نقل المسافرين إلى بلدانهم للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو إلى وجهات العطلات الشهيرة.

وأضافت طيران الإمارات عشر رحلات إلى عمّان في المدة من 21 إلى 30 يونيو، وعشر رحلات إضافية إلى بيروت في المدة من 20 إلى 29 يونيو. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أضافت الناقلة خمس رحلات إلى الدمام في المدة من 21 إلى 25 يونيو، وتسع رحلات إلى الكويت في المدة من 22 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

وسجلت طيران الإمارات زيادة في الطلب بنسبة 20 % مقارنةً بعام 2022، مع توجه أعداد كبيرة من عملائها إلى الهند وباكستان وتايلند والفلبين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك عبر المنطقة إلى لبنان والأردن ودبي.

ولضمان تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر، وتوفير تجربة سفر سلسة لهم، ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان، أفرزت طيران الإمارات فريقاً خاصاً في مطار دبي الدولي، لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار، إلى جانب مساعدة ركاب الترانزيت ومرافقتهم من بوابة الوصول إلى بوابة الإقلاع لمواصلة رحلاتهم لأداء مناسك الحج.

كما وفرت طيران الإمارات تسهيلات خاصة للحجاج على متن الطائرة، حيث جهزت الطائرات بمرافق للوضوء والإحرام، ووفرت أغطية إضافية، ومناشف ساخنة غير معطرة. كما يجري تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، وتم أيضاً تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز دولية رفيعة، يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، بالإضافة إلى قناة القرآن الكريم. وتتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة، حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً، تحفظ في عنبر الشحن.

وتشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال على الطائرات بمجموعة واسعة من المناسبات متعددة الثقافات. ويستمتع المسافرون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بأطباق العيد التقليدية في المدة من 28 إلى 30 يونيو.

وتقدم الناقلة لركابها في جميع الدرجات، على عدد من الرحلات المختارة المغادرة من دبي، وجميع الرحلات عبر الخليج والمشرق العربي، أطباق العيد التقليدية، بما في ذلك الأطباق الإقليمية المفضلة مثل الدجاج المفلفل ولحم البقر والقريدس وأم الربيان ولحم الضأن في الدرجتين الأولى والأعمال، وأطباق الدجاج واللحم في الدرجة السياحية الممتازة، وكباب خشخاش وصيادية جمبري وطاجن لحم ضأن وداود باشا والدجاج في الدرجة السياحية.

وتتميز الحلويات بتشكيلة من مفضلات العيد، بما في ذلك كعكة العسل والشوكولاتة البيضاء في الدرجة الأولى، وكعكة الفستق الحلبي والنمورة بالشوكولاتة في درجة الأعمال، وكعكة موس الشوكولاتة البيضاء في الدرجة السياحية الممتازة، وكعكة القهوة مع صلصة أرابيكا في الدرجة السياحية.

كما تقدم طيران الإمارات تشكيلة مختارة من المعجنات الإماراتية والقهوة العربية في الصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380 العملاقة.