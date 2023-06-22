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حمدان بن زايد: الوالد المؤسس زايد “رحمه الله” نراهُ في كلِّ تفاصيل الوطن هو الخير ودائما الخيرُ “زايد”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 07:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد  : الوالد المؤسس زايد “رحمه الله” نراهُ في كلِّ تفاصيل الوطن، نسمعُ حكمته عند كل مبادرة، فهو الحاضرُ المشرق في الذاكرة، هو الخير ودائما الخيرُ “زايد” ، وفي يوم الأب العالمي ، نستذكر ما قدمه كل الآباء في الإمارات والعالم من إخلاص وتفانٍ وقصص عطاء، فلهم دائماً كل التقدير والعرفان.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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