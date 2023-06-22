نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنطلق اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق، اليوم الخميس، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار جدة في الأراضي المقدسة.

وبحسب “وام”، قال الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي : “ إنه في اطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام شملت البعثة 80 حاجا من موظفي دوائر حكومة دبي منهم 20 موظفة هذا العام ولأول مرة وممن لم يسبق لهم فريضة الحج .

وأكد رئيس البعثة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للحجاج ..مشيرا إلى أنه تم استخراج جميع تصاريح الحجاج و التنسيق مع جميع الجهات داخل وخارج الدولة في دبي والمملكة العربية السعودية ومع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتوجيهات اللازمة .