نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للطيران” تستعد لاستقبال 4 ملايين مسافر خلال إجازة الصيف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تستعد “الاتحاد للطيران” لاستقبال حوالي 4 ملايين مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 20 يونيو و30 سبتمبر2023، مع استعداد المسافرين لقضاء عطلتهم الصيفية.

وبحسب “وام”، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المسافرين من أبوظبي، سيستقبل المطار مسافري العبور القادمين عبر شبكة الاتحاد للطيران المكونة من 66 وجهة، بما في ذلك الوجهات الصيفية الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية الأسبوع وهي لشبونة ومالقا وميكونوس.

وقال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي: ” إلى جانب المسافرين في العطلة الصيفية، نتطلع إلى استقبال الحجاج سواء كانوا مسافرين من دولة الامارات أو قادمين عبر رحلات العبور من مختلف شبكة وجهاتنا”.