نشكركم على متابعتكم خبر رئيس جمهورية مالطا يزور متحف المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 10:54 صباحاً - زار فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وعدد من كبار المسؤولين في مالطا “متحف المستقبل”، وكان في استقبالهم سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الذي رافقه في جولة على أقسام المتحف.

واطلع فخامة جورج فيلا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.