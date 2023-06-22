“سوق الشارقة للمواشي” يكمل استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت إدارة سوق الشارقة للمواشي، عن استكمال كافة استعداداته لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لزوار السوق خلال أيام العيد، وذلك لضمان تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الجمهور وتساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة.

وبحسب “وام”، قال المهندس عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات/ وام / ، تتطلع إدارة سوق الشارقة للمواشي دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، حيث تحرص على تحسين بنيتها التحتية بشكل مستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها ، وخدمتهم وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف أنه تحقيقاً لسعادة المتعاملين وضعت الإدارة خطة واضحة ومدروسة لخدمة الجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتلبية طلبات المستهلكين والمضحين كافة، وذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات المختصة في الإمارة والشركاء الاستراتيجيين لتشغيل السوق وخدمة الجمهور.

وأكد أنه تم وضع لوحات إرشادية في جميع أنحاء السوق، ووضع اللوحات الإرشادية والتعليمات الخاصة بالمتسوقين والمضحين ، بجانب التنسيق مع المشرفين على الحظائر ، لافتا إلى وجود مشرفين إداريين من فريق عمل سوق المواشي لخدمة واستقبال الجمهور، وأطباء بيطريين من قبل بلدية الشارقة لفحص ومتابعة المواشي، لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأشار إلى أنه لتنظيم عملية دخول الزوار إلى السوق تم تخصيص مسار للعملاء القادمين إلى المسلخ مباشرة، وآخر للزوار المتجهين نحو الحظائر ، ومن ثم سيكون هناك فريق متواجد لتوجيههم بشكل سلس إلى خط سير المسلخ عند خروجهم من الحظائر وذلك لضمان سلامتهم في منطقة الحظائر.

وذكر أن هناك مجموعة من رجال الأمن تعمل على مراقبة عمال الحظائر وتنظيم حركة الزوار بالتعاون مع شرطة الشارقة والإشراف على منطقة الأضاحي ومنطقة النقل، ويتم توجيه سيارات الزوار إلى منطقة دفع الرسوم والتنزيل لتنظيم حركة سير المركبات.

و لفت الشامسي إلى أنه في نهاية العملية وعند الانتهاء من عملية الذبح ، يتم التواصل مع العملاء للتأكد من مكان وجوده في خيمة الانتظار، أو في مركبته الخاصة لتوصيل الذبيحة إليه بالتنسيق مع مشرفي التسليم في المسلخ.

و يفتح السوق أبوابه لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساءً، ويتم استقبال الزوار لذبح الجمال والأبقار بعد الساعة 12:00 ظهراً، وتحرص إدارة السوق على تلبية طلبات الجمهور بأسرع وقت ممكن، ودون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة.

وحدد سوق الشارقة للمواشي أسعار ذبح الأضاحي بما يلي، ذبح الماعز والأغنام 15 درهما، والأبقار والإبل 25 درهما، أما ذبح الأبقاروالإبل المتوسطة 40 درهما، والأبقار الكبيرة والإبل 70 درهما.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع لسوق الشارقة للمواشي إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة و 25 رأساً للأبقار، موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين، اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد 7 أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.

جدير بالذكر أن سوق الشارقة للمواشي، هو أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.