نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 يونيو 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:02، والمد الثاني عند الساعة 03:05، والجزر الأول عند الساعة 09:56، والجزر الثاني عند الساعة 20:59.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 18:44، والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 90 15

دبي 42 29 90 15

الشارقة 41 29 95 10

عجمان 40 30 95 20

أم القيوين 40 28 90 10

رأس الخيمة 43 27 90 15

الفجيرة 37 31 85 45

العـين 46 28 70 10

ليوا 46 26 80 10

الرويس 40 28 85 15

السلع 39 28 80 15

دلـمـا 37 30 75 30

طنب الكبرى 35 29 85 50

طنب الصغرى 35 29 85 50

أبو موسى 35 29 90 45.